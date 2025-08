Città

SARONNO – L’artista di Harley Davidson Mauro Merino torna a far parlare di sé, questa volta per un’iniziativa di solidarietà. Sabato 2 agosto sarà infatti a Saronno per partecipare alla manifestazione in sostegno della popolazione di Gaza, insieme al suo staff.

Un volto noto nel mondo degli appassionati di moto, l’artista ha scelto di “metterci la faccia” aderendo all’iniziativa lanciata per sensibilizzare l’opinione pubblica e il governo italiano sulla crisi umanitaria in corso. In particolare sabato 2 agosto ha deciso di aderire al presidio di presentazione del digiuno a staffetta per Gaza ceh si terrà in piazza Libertà dalle 10 alle 12.

“È il momento che tutti si impegnino – spiega – per chiedere al nostro governo una posizione chiara e attiva a favore della pace e degli aiuti umanitari. L’Italia non può macchiarsi di complicità. Il nostro esercito è sempre stato sinonimo di solidarietà, non di guerra”.

Un appello forte, rivolto anche al mondo dell’imprenditoria: “Invito gli amici imprenditori a fare lo stesso, a esporsi. Manifestare pacificamente e in modo costante è l’unica strada. Se restiamo in silenzio, rischiamo tensioni interne anche nel nostro Paese, come già avvenuto altrove”.

