MILANO – “In arrivo quasi 3 milioni di euro in Provincia di Varese per interventi di messa in sicurezza della rete viabilistica. La decisione è contenuta nella delibera di Giunta regionale adottata nei giorni scorsi che, a seguito dell’approvazione dell’assestamento di bilancio, assegna sul territorio regionale risorse per oltre 11 milioni di euro per interventi stradali e ciclabili nazionali di competenza di Comuni e altri soggetti pubblici” dichiara il Consigliere regionale Giuseppe Licata (Forza Italia).

“Gli interventi finanziati riguardano i lavori di adeguamento normativo e messa in sicurezza delle barriere stradali e del piano viabile del viadotto della “Mornera” in Comune di Gallarate, la messa in sicurezza del ponte del Ronchin in Comune di Cadegliano Viconago e la messa in sicurezza e potenziamento dell’asse viario e intersezioni della SP 527 in Comune di Saronno” sottolinea Giuseppe Licata “Risorse importanti che si aggiungono ai finanziamenti già assegnati sul nostro territorio per potenziare la sicurezza stradale”, conclude.

Le opere citate integrano l’elenco degli interventi con finanziamento già assegnato per la Provincia di Varese anche ai Comuni di Agra, Albizzate, Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cairate, Caronno Varesino, Cassano Magnago, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cislago, Gornate Olona, Induno Olona, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Porto Ceresio, Samarate, Sesto Calende, Tradate, Varese e Venegono Superiore.

