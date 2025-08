Softball

SARONNO – Archiviata la delusione per la sconfitta contro l’Mkf Bollate nelle recenti semifinali playoff di A1, l’Inox Team Saronno pensa al futuro: a fine agosto disputerà le final four di Coppa Italia (trofeo detenuto dalle saronnesi) e la Coppa delle Coppe a Parigi in Francia.

Il manager saronnese Willy Pino si sofferma sulla sfida con le bollatesi, una serie conclusasi 3-0 per l’Mkf: “L’infortunio patito dalla nostra Sara De Luca in gara 1 ci ha condizionati tanto dal punto di vista psicologico. Così sia quella partita che la successiva sono state segnate da quel episodio. Complimenti a chi ha giocato, ci è mancato poco contro il Mkf Bollate, abbiamo provato a riaprire la serie con gara 3, sapevamo che non sarebbe stato facile, ci abbiamo creduto ma non è arrivato il risultato che abbiamo cercato. Andiamo avanti: la stagione ci riserva ancora appuntamenti molto importanti”.

(foto: a sinistra il tecnico saronnee Willy Pino, a destra il presidente Massimo Rotondo)

