Comasco

TURATE – Passi avanti importanti per il futuro del Centro sportivo di Santa Maria. La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi una proposta di partenariato pubblico-privato (Project Financing) presentata da un operatore privato, in linea con il Codice dei contratti pubblici.

L’obiettivo è chiaro: riqualificare e valorizzare l’impianto, garantendo una gestione rinnovata, moderna e sostenibile. Il Comune ha infatti riconosciuto l’impossibilità di una gestione diretta per limiti organizzativi ed economici, individuando nel project financing la soluzione più idonea per assicurare interventi strutturali e una gestione stabile. In coerenza con questo percorso, l’11 luglio la giunta ha approvato anche un progetto di fattibilità tecnico-economica per partecipare al “Bando impianti sportivi 2025” di Regione Lombardia.

L’investimento complessivo previsto ammonta a 1.229.753,89 euro, così ripartiti: 409.753,89 euro da Regione Lombardia (in caso di assegnazione del contributo), 420.000 euro dal Comune (in parte tramite il “conto termico”) e 400.000 euro dall’operatore privato. Anche qualora il contributo regionale non fosse concesso, il partenariato sarà comunque mantenuto, pur con un ridimensionamento.

“Il nostro obiettivo resta quello di restituire al Centro di Santa Maria il ruolo che merita nella vita della comunità – sottolinea l’Amministrazione –. Si tratta di un percorso complesso che seguiamo con responsabilità, rispettando le regole e sfruttando le opportunità a disposizione degli enti pubblici”.

La giunta continuerà ad aggiornare i cittadini sugli sviluppi del progetto.

01082025