SARONNO – Approvata nella prima seduta deliberativa del 31 luglio la prima variazione di bilancio dell’Amministrazione di Ilaria Pagani a in consiglio le opposizione lamentano “poche informazioni” tanto che Fi e l’indipendente Amadio lasciano la seduta.

Apresentare la manovra è stato l’assessore alla sostenibilità economica, partecipazioni e valorizzazione del patrimonio Mattia Cattaneo, che ha aperto la seduta mostrando una serie di slide esplicative. Cattaneo ha sottolineato come la variazione sia orientata al sostegno delle famiglie, alla sicurezza cittadina e alla qualità della vita urbana.

Il bilancio prevede, per il 2025, maggiori entrate correnti pari a 496.264 euro e minori entrate per 4.600 euro, per un saldo positivo di 491.664 euro. Anche sul fronte delle spese correnti, nel 2025 sono previsti aumenti per 1.265.506 euro e riduzioni per 773.842 euro, generando un equilibrio finanziario che conferma la copertura degli interventi pianificati. Tra le principali voci di maggiori entrate figura il dividendo di Lura Ambiente, relativo all’utile dell’esercizio 2024. Le risorse aggiuntive saranno destinate a rafforzare diversi ambiti: dalla ristorazione scolastica all’integrazione delle rette per gli anziani nelle rsa, passando per l’affido dei minori alle comunità e i contributi per l’iscrizione e la frequenza ai servizi Sfa, Cse e Cdd. Tra gli interventi più significativi annunciati dall’assessore: l’inserimento di due nuovi agenti di polizia locale a partire da ottobre, la conferma del piano sicurezza della commissaria con uno stanziamento di 30 mila euro e nuovi fondi destinati ai servizi sociali per fronteggiare le necessità emergenti della comunità.

Il dibattito è partito con Forza Italia che ha abbandonato simbolicamente la seduta del consiglio comunale. A spiegare la decisione è stato il capogruppo Lorenzo Azzi, che ha preso la parola per motivare l’uscita insieme al consigliere Rienzo Azzi. “Il documento presentato contiene solo titoli generici e manca dei capitoli dettagliati necessari per comprendere a fondo la manovra”, ha evidenziato Azzi. “In queste condizioni non possiamo formulare un giudizio politico serio e meditato”. Nonostante il gesto, il gruppo ha tenuto a ribadire la propria disponibilità a un confronto costruttivo: “Saremmo stati felici di entrare nel merito, proporre modifiche e trovare punti di convergenza. Ma senza elementi concreti, è impossibile partecipare a una discussione seria”. Da qui anche l’auspicio che il tema della trasparenza nella presentazione dei bilanci venga normato con maggiore chiarezza in futuro, per garantire il pieno coinvolgimento del consiglio comunale, “non come concessione, ma come doveroso atto di rispetto democratico”.

Ha preso la parola anche il consigliere indipendente Luca Amadio, che ha ringraziato per la chiarezza della presentazione, definendola però “un po’ scarsa”. Ha parlato di una sensazione di “déjà vu” rispetto al metodo con cui sono state esposte le variazioni di bilancio, criticando i tempi stretti, seppur formalmente corretti, concessi all’opposizione per esaminare i documenti. Ha inoltre lamentato la mancanza di spiegazioni sull’affidamento degli impianti sportivi a Saronno Servizi. Amadio ha poi sottolineato le difficoltà del suo ruolo di consigliere indipendente, dichiarandosi impossibilitato a porre domande in commissione. Per questo motivo ha scelto di lasciare l’aula, non prima di aver lanciato un appello alla riflessione: secondo Amadio servono risorse per sicurezza, commercio e sport, ma soprattutto un ambiente meritocratico che consenta alla città di uscire dall’oblio.

Una posizione più articolata è arrivata dall’ex sindaco Augusto Airoldi, ora consigliere di minoranza, che ha riconosciuto la presenza di un equilibrio nei conti e ha espresso un giudizio complessivamente positivo sulla variazione. “L’equilibrio c’è, e ci mancherebbe – ha dichiarato – Condivido quanto detto dal consigliere Azzi: ci sono pochi dettagli, ma partendo dalla mia esperienza posso dire che la valutazione è positiva”. Airoldi ha comunque invitato l’amministrazione a fornire maggiore chiarezza in futuro e ha confermato che Saronno Civica ha votato a favore della proposta. Concorde sulla necessità di più dati ed informazioni anche Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno che conclude con la richiesta di un impegno concreto e anche futuro su Sicurezza.

Tra gli interventi della maggioranza, il capogruppo del consiglio comunale Massimiliano D’Urso ha ringraziato l’assessore per la sintesi e per il modo in cui ha illustrato i punti fondamentali della variazione. Ha ricordato che l’attuale amministrazione è in carica solo dal 30 giugno, quindi da poco più di un mese, e che i tempi tecnici sono stati rispettati, pur essendo comprensibilmente stretti. Rivolgendosi al consigliere Azzi, ha sottolineato che “ci vuole tempo per fare investimenti: come in un’azienda, serve studiare e impostare i provvedimenti”.

In risposta alle critiche dell’opposizione, il presidente Francesco Licata ha ribadito che “i documenti sono stati depositati nei tempi e con tutti i dati necessari”. Ha aggiunto che, se qualcuno li ha ritenuti insufficienti, “è nel suo pieno diritto dirlo”, ma ha voluto sottolineare che “tutto è stato fatto nel rispetto delle norme”. A esprimere rammarico per la protesta l’assessore Mattia Cattaneo, che ha ricordato come sia stato proprio lui a proporre la convocazione della conferenza dei capigruppo per illustrare i contenuti della variazione, in assenza della commissione. “Credo sia fondamentale illustrare i punti – ha detto – perché è alla base del confronto politico”. L’assessore ha infine assicurato l’impegno della maggioranza a garantire a tutti i consiglieri la possibilità di partecipare in modo informato alle scelte future.glieri la possibilità di partecipare in modo informato alle scelte future.

