VEDANO OLONA – Si chiude con una serata di musica e divertimento la rassegna estiva “Vivi l’estate a Vedano”, curata dall’amministrazione comunale.

L’ultimo appuntamento è in programma sabato 2 agosto alle 21 nella piazzetta della Pace, con l’esibizione dell’Anomala Brass Band.

L’evento rappresenta il momento conclusivo di un percorso che, nel corso dell’estate, ha proposto spettacoli, cinema sotto le stelle, laboratori e iniziative per tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare la cultura e la socialità all’aperto. Altri eventi saranno proposti nel corso dei mesi autunnali, sempre con la “regia” dell’Amministrazione comunale di Vedano Olona.

(foto archivio: un precedente evento pubblico musicale sempre nella zona del Varesotto)

