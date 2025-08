Politica

SARONNO – Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Saronno, una mozione presentata dal gruppo consiliare di Forza Italia ha acceso il dibattito sul tema della presenza di amianto ed eternit sui tetti di un’ex area industriale. La preoccupazione nasce anche in relazione ai danni causati dalle forti grandinate dell’estate 2023, che potrebbero aver compromesso la tenuta delle coperture, aumentando il rischio per la salute pubblica”. Inizia così un comunicato sul tema di Raffaele Fagioli (foto), capogruppo della Lega, gruppo di opposizione.

Prosegue Fagioli: “Il sindaco Ilaria Pagani ha chiarito che gli uffici comunali sono già attivati sulla questione e che una richiesta di bonifica è in corso, con scadenza entro il 2026. Ringraziando la Sindaco per le informazioni fornite, ho colto l’occasione per suggerire di estendere il monitoraggio a tutte le strutture potenzialmente a rischio sul territorio saronnese, affinché si possa garantire la salute pubblica in modo sistemico e non limitato al singolo caso. La Sindaco ha accolto con favore il suggerimento, dichiarando che ne avrebbe fatto un impegno della Giunta. A quel punto, un consigliere di minoranza ha proposto un maxiemendamento alla mozione, volto a recepire ufficialmente l’impegno del sindaco e a favorire un voto unanime da parte del Consiglio comunale. I toni degli interventi sembravano convergere: la salute pubblica è un tema che riguarda tutta la città, non solo una zona”. Per l’esponente leghista, “inaspettatamente, però, la maggioranza ha votato contro l’emendamento, sconfessando nei fatti le parole del proprio stesso Sindaco. La mozione, nel suo testo originario, è stata poi bocciata dalla stessa maggioranza, che ha perso un’importante occasione per dare un segnale forte e condiviso alla città su un tema delicato come la salute pubblica. Cecità politica o inesperienza? Lo vedremo alla prossima occasione”.

02082025