SARONNO – Campionato d’Eccellenza, la composizione dei gironi per la stagione 2025-2026 è stata resa nota nelle scorse ore dal comitato calcistico regionale della Lombardia, con le formazioni della zona che sono state tutte inserite nel gruppo A.

Ne fanno parte con Fbc Saronno e Caronnese (che si è appena vista respingere la richiesta di ripescaggio in D) anche altre “corazzate” come la neo-retrocessa ma ambiziosa Arconatese, le quotate Solbiatese, Legnano, Rhodense ed Ardor Lazzate. Non mancano le novità: sono rappresentate da compagini dell’area comasco-brianzola ovvero Alta Brianza, Arcellasco che si aggiungono a Mariano, Lentantese sempre della stessa zona geografica. A completare il raggruppamento sono le neopromosse Vigevano, Vis Nova Giussano e Besnatese, oltre a Magenta, Sestese, Vergiatese e Sedriano. Si tratta di un raggruppamento che, rispetto alle scorse annata, non manca di novità: alcune squadre che tradizionalmente ne facevano parte (soprattutto del Pavese) sono state inserite nel girone B mentre il girone A ha “assorbito” neopromosse, compagini lariane e brianzole.

“Un girone per cuori forti” il commento del direttore generale saronnese, Marco Proserpio, alla luce dell’elevato tasso tecnico che le squadre del girone A dovrebbero mettere sul campo. L’annata inizia a metà settembre.

I tre gironi lombardi

Girone A: Alta Brianza, Arcellasco, Arconatese, Ardor Lazzate, Besnatese, Caronnese, Legnano, Lentatese, Magenta, Mariano, Rhodense, Fbc Saronno, Sedriano, Sestese, Solbiatese, Vegiatese, Vigevano, Vis Nova Giussano.

Nel girone B ci sono Accademia Pavese, Accademy Calvairate, Assago, Baranzatese, Barona sporting, Caravaggio, Casteggio, Cinisello, Cisanese, Codogno, Fanfulla, Fucina, Lemine Almenno, Ponte San Pietro, Seregno, Tribiano, Tritium, Zingonia Verdellino.

Del girone C fanno parte Bsv Garda, Carpenedolo, Castelleone, Castiglione, Cazzagobornato, Cellatica, Città di Albino, Ciliverghe, Cellatica, Colognese, Darfo Boario, Juvenes Pradalunghese, Offenanghese, Orceana, Pavonese, Pianico, Poggese, Soncinese.

(foto Andrea Elli)

02082025