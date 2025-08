Calcio

CERIANO LAGHETTO / ROVELLASCA – Pronti i gironi del campionato di Promozione per la stagione 2025-2026. Il neopromosso Rovellasca 1910 è stato inserito nel girone B con Rovagnate, Base 96 Seveso, Bellagina, Cantù San Paolo, Castello Cantù, Civate, Colocoderviese, Grentacardia, Lesmo, Luciano Manara, Meda, Olginatese, Olympic Morbegno, Pontelambrese e Vibe Ronchese. I rovellaschesi sono l’unica squadra della zona a non fare parte del girone C, come forse in tanti si attendevano.

Nel girone C si sono invece con Universal Solaro, Ceriano Laghetto, Sc United e l’Aurora Cantalupo anche Accademia Bmv, Accademia Vittuone, Accademia Inveruno, Canegrate, Castanese, Gallarate, Gavirate, Ispra, Luino, Morazzone, Verbano e Vighignolo.

(foto archivio: i festeggiamenti a Rovellasca per il ritorno il Promozione, all’inizio delll’estate)

02082025