iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Weekend di tradizione e comunità nella frazione della Biciccera: sabato 2 e domenica 3 agosto 2025 si rinnova l’appuntamento con la Festa della Biciccera e le celebrazioni per la chiesetta di Santa Maria degli Angeli, in via omonima.

Il programma prevede per oggi, sabato 2 agosto, l’apertura dello stand gastronomico alle 19. Domenica 3 agosto la giornata inizierà con la messa solenne alle 11, seguita dall’apertura dello stand gastronomico alle 12 e nuovamente alle 19, per un momento di condivisione all’insegna della convivialità e dei sapori tipici.

La festa, che ogni anno richiama numerosi residenti e visitatori, rappresenta un’occasione per riscoprire le tradizioni del rione e valorizzare la storica chiesetta che ne è il cuore.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto archivio: un evento religioso nella zona)

02082025