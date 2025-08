Successivamente, il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo e i genitori del ragazzo sono stati convocati al comando della polizia locale. Il ragazzo era alla guida di un veicolo non omologato per la circolazione stradale, privo di targa e senza copertura assicurativa obbligatoria, oltre a non essere in possesso della patente adeguata. Ai sensi del Codice della strada, i genitori del conducente minorenne dovranno sostenere sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro a loro carico, come previsto per le infrazioni contestate. Il veicolo è stato affidato ai genitori in custodia. I genitori si sono mostrati collaborativi, comprendendo la gravità dei rischi corsi dal figlio. Hanno apprezzato l’intervento prudente della Polizia Locale, mirato a evitare conseguenze più gravi. Tuttavia, le sanzioni restano ineludibili come stabilito dalla normativa vigente.

“Questo episodio conferma l’impegno della nostra polizia locale guidata dal comandante Claudio Cardea nel controllo dei comportamenti illeciti che disturbano la quiete e la sicurezza stradale. Evidenzia inoltre l’importanza di ricevere segnalazioni tempestive e precise che possano portare alla rapida individuazione dei responsabili al fine di interrompere al più presto questi comportamenti” – commenta il sindaco Massimiliano Occa. “Le pattuglie serali straordinarie – continua il sindaco- proseguiranno per tutta la stagione estiva, in serate casuali non preannunciate, con l’obiettivo di continuare a garantire prevenzione sulle nostre strade”.