Cronaca

MILANO – Forte perturbazione in Lombardia: oltre 100 sono stati gli interventi dei vigili del fuoco. A Saronno poca pioggia ma dalla tarda serata di ieri, infatti, una violenta perturbazione temporalesca ha interessato ampie aree della Lombardia, accompagnata da piogge intense, forti raffiche di vento e grandinate. Il maltempo ha causato numerosi disagi, tra cui allagamenti, cadute di alberi e danneggiamenti a strutture leggere.

Le zone maggiormente colpite sono risultate il lecchese, il territorio di Monza e Brianza e la bassa bresciana. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute senza sosta per far fronte alle numerose richieste per allagamenti, svuotamento di scantinati e box, nonché per la rimozione di piante e rami pericolanti. Complessivamente, sono state gestite oltre 100 richieste di soccorso tecnico urgente.

Le operazioni proseguono anche in queste ore per riportare la piena sicurezza nelle aree interessate.

(foto: alcuni interventi dei vigili del fuoco per il maltempo delle scorse ore)

02082025