GERENZANO – Importanti novità per la viabilità: a partire da lunedì 4 agosto entrerà in vigore il senso unico di marcia in via Inglesina, nel tratto compreso tra l’ingresso del Palazzetto dello Sport e oltre l’ingresso del Parco degli Aironi, con direzione in uscita verso via Risorgimento.

La modifica, stabilita con ordinanza 99 del 30 luglio, prevede anche l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli a motore che, provenendo da via Barbara Melzi (piattaforma ecologica), si immettono su via Inglesina. Inoltre, sarà effettuata la riorganizzazione dei parcheggi laterali lungo il tratto interessato, così da ottimizzare gli spazi disponibili.

L’intervento, discusso e condiviso nella Commissione Viabilistica del 14 aprile con i rappresentanti di Asd Salus Gerenzano (gestore del Palazzetto), Asd Gerenzanese (gestore dei campi da calcio) e Ardea Società Cooperativa Sociale Onlus (gestore del Parco degli Aironi), ha l’obiettivo di:

Migliorare la sicurezza stradale , in una zona molto frequentata da pedoni e veicoli durante eventi e attività;

Rendere la circolazione più fluida e ordinata , anche grazie alla nuova disposizione dei parcheggi;

Favorire l’accesso e il passaggio dei mezzi di emergenza.

Il Comune invita la cittadinanza a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a rispettare le disposizioni per garantire la sicurezza di tutti.

02082025