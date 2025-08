Città

SARONNO – Ecco una panoramica delle principali notizie pubblicate nella giornata di ieri.

Mozione amianto ex Bertani: l’amministrazione fa il punto, annuncia monitoraggi ma… lo scontro è sul coinvolgimento dell’ex Isotta. L’ex Bertani è l’area dismessa situata fra via Milano e via Varese, parte degli spazi erano stati in passato anche oggetto di occupazioni da parte degli anarchici.

Saronno, incidente in via Bergamo: ragazzo in bici urtato da un’auto in uscita dal cancello.

Calcio Fbc Saronno, appuntamento giovedì 7 agosto col raduno: alle 9, al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, il raduno ufficiale della squadra agli ordini del direttore generale Marco Proserpio e del riconfermato allenatore Fabio Tibaldo.

Lazzate, secondo fine settimana per “Vacanze nel borgo”: specialità toscane e tanta musica.

