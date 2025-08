Lazzate

LAZZATE – Si chiude con una vittoria per il Comune la vicenda legale che ha coinvolto due esercizi pubblici di Lazzate sulla gestione degli spazi all’aperto. Il Tar (Tribunale regionale della Lombardia) ha infatti respinto il ricorso presentato da uno dei locali, confermando la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.

“Giustizia è fatta – ha commentato il sindaco Andrea Monti (foto) – Vince il principio che ogni spazio pubblico è di tutti i cittadini e che nessun privato può vantare diritti che prevarichino l’interesse collettivo”. La sentenza, come evidenziato dal primo cittadino, ha riconosciuto la legittimità della ripartizione degli spazi effettuata dal Comune, basata su criteri di equità, proporzionalità e buon andamento. Il Tar ha escluso ogni ipotesi di abuso di potere, disparità di trattamento o sviamento da parte dell’Amministrazione e ha respinto tutte le richieste di risarcimento danni avanzate dai ricorrenti.

Monti ha espresso rammarico per il fatto che “i cittadini abbiano dovuto spendere inutilmente risorse per una causa che poteva essere risolta con il buon senso”, sottolineando come quelle stesse risorse “sarebbero potute essere utilizzate per l’interesse di tutta la comunità”.

02082025