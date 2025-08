Comasco

MOZZATE – Vandalismi all’ex scuola primaria di Mozzate: le finestre dell’edificio sono state prese di mira e i vetri distrutti. Il vetro appare totalmente distrutto in più punti: in alcuni spazi appare totalmente assente, mentre in altri sembra essere stato colpito più volte con oggetti pesanti. Il danno è ancora da quantificare, ma i carabinieri sono già sulle tracce dei vandali.

Sono ancora ignoti gli autori del gesto, ma alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto gruppo di ragazzini che, in un sabato pomeriggio della fine di luglio, si aggiravano intorno all’immobile. I carabinieri stanno cercando di identificarli per accertamenti sulla loro responsabilità: i passanti, infatti, hanno commentato l’atteggiamento insolito dei giovani, che gravitavano intorno all’edificio, ormai da tempo inutilizzato.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09