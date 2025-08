Politica

MILANO – Come richiesto da Pd e opposizioni, la giunta lombarda si è impegnata a istituire un fondo regionale per il sostegno all’affitto, con una dotazione iniziale di 2,5 milioni di euro. Un primo risultato concreto dopo ore di confronto serrato e tensioni nella maggioranza.

“Diamo finalmente una risposta a chi non può accedere alla casa popolare ma fatica a pagare l’affitto – dichiarano Samuele Astuti e Pierfrancesco Majorino, consigliere e capogruppo dem –. In Lombardia proviamo così a rimediare al taglio del fondo nazionale voluto dal governo Meloni”.

“Resta un bilancio carente su sanità, lavoro e trasporto pubblico – aggiunge Astuti – con risorse ferme da anni e tagli per il servizio su gomma. Troppi fondi vanno a progetti calati dall’alto, mentre noi abbiamo proposto interventi sovracomunali, sostenibili e strutturali”.

“Tra i finanziamenti approvati – fa sapere il consigliere, comunicando l’esito positivo dei suoi emendamenti – anche 350mila euro per la messa in sicurezza delle strade provinciali di Varese e 100mila euro per dotare le carceri lombarde di ventilatori o condizionatori”.

“Sono poi stati approvati due miei ordini del giorno – aggiunge Astuti –: il primo per potenziare il servizio ferroviario tra Varese, Milano e Malpensa; il secondo per rafforzare il contrasto al gioco d’azzardo patologico, con più risorse e strumenti di prevenzione, soprattutto verso giovani e fasce fragili”.

“Sulla ludopatia, in particolare, questo provvedimento si pone in continuità con altre iniziative intraprese a livello locale – conclude il consigliere dem – Molti consigli comunali della provincia, infatti, hanno già votato una mozione, presentata dai gruppi consiliari civici e di centrosinistra, che impegna le amministrazioni a stigmatizzare il gioco d’azzardo e a potenziare le azioni di contrasto alle ludopatie”.

