SARONNO – D’ora in avanti, ogni seduta del consiglio comunale di Saronno sarà aperta dall’inno nazionale. La decisione è stata presa all’unanimità durante la riunione dell’altra sera in aula Vanelli, accogliendo la proposta del consigliere indipendente Luca Amadio. “Un gesto dovuto in questo contesto – ha commentato Amadio – sono contento che il mio messaggio sia stato recepito trasversalmente”.

Il presidente del consiglio, Francesco Licata (foto con la sindaca Ilaria Pagani, sotto), ha precisato che l’inno sarà eseguito all’inizio di tutte le sedute, introducendo così una novità assoluta per la città.

La riunione si è protratta fino a tarda notte, con le luci dell’aula che si sono spente solo all’1. Diversi i temi affrontati: approvata una variazione di bilancio che prevede maggiori fondi per servizi sociali, sicurezza e impianti sportivi, rinnovata la convenzione con l’Informagiovani, avviata la discussione per il monitoraggio dei vecchi stabili al fine di verificare eventuali rischi legati alla presenza di amianto.

Infine, il consiglio ha espresso l’intenzione di sostenere una rapida riapertura del Mils, il Museo dell’industria e del lavoro saronnese, chiuso per i lavori di riqualificazione dell’area ferroviaria che lo ospitava.

