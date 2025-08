Si potrebbe pensare che il mese di luglio sia povero di novità e spunti. Invece si prendono decisioni importanti che se non comunicate per tempo ci colgono di sorpresa in autunno. Analizziamo dunque in rapida carrellata ed estrema sintesi cosa è successo lo scorso mese, rilevante per il Nodo di Saronno. Come sempre l’invito è a visionare gli atti integrali, che sono pubblicamente disponibili, eventualmente anche richiedendoli al Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno.

Con delibera di Giunta XII / 4600 del 23 giugno 2025, Regione Lombardia ha prorogato il protocollo di intesa per forze dell’ordine e forze armate a bordo del trasporto pubblico locale fino al 31 dicembre.

Con delibera di Giunta XII / 4636 del 1° luglio, Regione Lombardia ha approvato l’incremento inflattivo di biglietti e abbonamenti al trasporto pubblico locale in vigore dal 1° settembre 2025. Per il servizio ferroviario regionale (Stil) l’incremento è dello 0.588%; per gli abbonamenti Ivol e Ivop dello 0.508%; per il rimanente Tpl, agenzie e comuni devono adottare un incremento dello 0.508% oppure stabilire autonomamente l’incremento di competenza secondo algoritmo regionale oppure stabilire tariffe inferiori a quelle previste individuando risorse proprie a compensazione.

Con Delibera di Giunta XII / 4687 del 7 luglio 2025, Regione Lombardia ha validato l’incremento tariffario per i viaggi in treno con origine o destinazione Malpensa Aeroporto stabilito da Trenord Srl.: dal 1° agosto, il biglietto da o per Milano è salito a 15 euro; da o per Saronno a 9 euro. Nel medesimo atto, la Regione ha anche disposto che i soggetti competenti abilitino i sistemi di vendita affinché sia consentito l’acquisto delle tariffe di seconda classe per accedere ai servizi ferroviari dei treni con origine/destinazione nella stazione di Milano Cadorna per tutte le relazioni intermedie che escludono le stazioni ferroviarie di Malpensa Aeroporto (T1 e T2) a far data dall’entrata in vigore del cambio orario di dicembre 2025.

Con Delibera di cda n°30 dell’8 luglio e di assemblea n°12 del 17 luglio, l’agenzia Tpl di Como-Lecco-Varese ha applicato l’incremento tariffario dello 0.508% stabilito da Regione Lombardia. Per il servizio urbano di Saronno l’incremento delle tariffe di Agenzia è di 1 euro solamente a valere sugli abbonamenti annuali. Il Comune di Saronno potrà stabilire tariffe inferiori rispetto a quelle di Agenzia (biglietto singolo a 1.50 euro) compensando la differenza con spesa corrente propria.

Con delibera di Giunta XII / 4718 del 14 luglio, Regione Lombardia ha aggiornato il contratto di programma investimenti per la rete ferroviaria in concessione a Ferrovienord. Si tratta evidentemente di un documento importante e complesso di cui riportiamo qui le opere per noi più interessanti: