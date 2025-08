Comasco

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo lìintervnto di Lorenzo Azzi sulla variazione di bilancio discussa nellìultimo consiglio comunale.

Il gruppo consiliare di Forza Italia ritiene che il punto all’ordine del giorno relativo alla variazione di bilancio non possa essere concretamente discusso oggi, in questa seduta.

Il documento presentato oggi contiene solo i titoli generici della variazione di bilancio, senza alcuna indicazione dettagliata dei capitoli che li compongono, né una spiegazione chiara delle variazioni economiche proposte. Questo impedisce di comprendere a fondo la natura e gli effetti delle modifiche in esame, rendendo di fatto impossibile un giudizio politico serio e fondato.

Aggiungiamo che la documentazione è stata inoltrata nella giornata di giovedì della scorsa settimana, con una presentazione da parte dell’Assessore 48 ore fa, in assenza di una Commissione Bilancio operativa.

Per questi motivi annunciamo che il gruppo di Forza Italia abbandonerà simbolicamente la seduta, pur rimanendo fisicamente in aula, per segnalare con fermezza l’impossibilità di partecipare a una discussione priva dei requisiti minimi di chiarezza e approfondimento.

Tenete conto, colleghi di maggioranza, che noi non siamo pregiudizialmente contrari alla vostra variazione di bilancio. Anzi, ci sarebbe piaciuto entrare nel merito del documento, valutarne i contenuti, evidenziarne sia gli aspetti positivi che quelli critici, avanzare proposte, e – perché no – trovare punti di unità e convergenza laddove possibile. Ma in assenza di elementi concreti e verificabili, qualsiasi giudizio politico serio ci è precluso.

Andate a vedere come si svolgevano i consigli comunali negli anni 2000 e 2010. In quel periodo, in cui io ero capogruppo di minoranza del Popolo della Libertà, il nostro gruppo ha contribuito attivamente con emendamenti al dibattito tra le forze politiche, con spirito costruttivo. Questo perché riteniamo il bilancio il documento più importante e più politico tra quelli che un consiglio comunale è chiamato ad approvare. Avete parlato addirittura di Bilancio partecipativo nell’ultima seduta del Consiglio, direi che in questo senso ci sorprende non sia stato reso partecipe proprio il Consiglio Comunale, cioè l’organo deputato al controllo degli indirizzi amministrativi espressi dal bilancio comunale.

Questa criticità nell’immediato futuro deve essere risolta. Valuteremo l’opportunità di proporre una mozione per meglio normare questo aspetto nel Regolamento.

Non è questione di forma, ma di sostanza e di democrazia. Garantire ai consiglieri comunali strumenti adeguati e documentazione completa e chiara non è una gentile concessione, ma un dovere fondamentale nei confronti non solo della minoranza, ma di tutto il Consiglio comunale.