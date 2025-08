TURATE – “Qualche giorno fa al Parco dei Veterani di cia Cavour è avvenuto un episodio gravissimo: nei bagni pubblici sono stati ritrovati escrementi umani all’interno di un lavandino, tra l’altro danneggiato”. Lo riferisce, stigmatizzando l’accaduto, l’Amministrazione civica turatese.

Dal Comune parlano di un “gesto incivile e irrispettoso, che non solo degrada uno spazio pubblico pensato per il benessere di tutti, ma offende anche chi, con impegno e risorse, lavora ogni giorno per mantenere vivi, puliti e accessibili i luoghi comuni. Altri episodi di vandalismo si sono purtroppo recentemente verificati sul nostro territorio: sassi gettati all’interno dei wc pubblici dei parchi, rottura del water nei bagni per persone con disabilità, rifiuti gettati in maniera irregolare. Avere rispetto, senso civico e dimostrare collaborazione è il primo requisito per proteggere il nostro territorio e il patrimonio collettivo che appartiene a tutti i turatesi. L’Amministrazione comunale procederà con le verifiche del caso e con successivi provvedimenti”.