Calcio

TRADATE – Il comitato calcistico regionale ha definito la composizione dei gironi di Prima categoria per la stagione 2025-2026. Per quanto concerne il Tradate Abbiate nessuna sorpresa, è stato inserito nel girone A con le altre squadre dell’area centro-nord della provincia di Varese, e da quelle del vicino comasco.

Il raggruppamento è dunque costituito, oltre che dai tradatesi, da Ardita, Brebbia, Veniano, Cantello Belfortese, Cassina Rizzardi, Faloppiese Olgiate Ronago, France sport, Itala, Laveno Mombello, Portichetto Luisago, Olimpia Tresiana, Polisportiva Aurora, San Michele, Union Gorla e Valceresio Audax.

Per i tradatesi un girone impegnativa con l’obiettivo, d’altra parte, di essere fra i protagonisti dell’annata agonistica.

(foto archivio: Tradate Abbiate in azione di gioco)

03082025