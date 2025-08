Calcio

GERENZANO – La Gerenzanese, che milita in Prima categoria, adesso sa quali saranno le avversarie nel campionato 2025-2026. Il comitato calcistico regionale ha infatti definito in queste ore la composizione dei gironi. Nel girone B con la Gerenzanese ci sono Atletico Schiaffino, Besana Fortitudo, Biassono, Briantea, Cucciago, La Dominante, Lainatese, Montesolaro, Osl Garbagnate, Polisportiva Di Nova, Pro Lissone, Rondo Dinamo, Sesto 2012, Vigore e Virtus Cermenate.

Si tratta dunque di un raggruppamento “trasversale” ed inedito nella sua composizione, con formazioni della vicina Brianza ed anche del comasco, oltre che dell’alto milanese; girone senz’altro competitivo nel quale la Gerenzanese punterà ad una stagione ricca di soddisfazioni, tenendo a distanza di sicurezza le zone pericolanti della classifica.

