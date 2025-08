Saronnese

CISLAGO – Torna anche quest’anno a Cislago la festa della Madonna della Neve, appuntamento organizzato dalla Pro Loco insieme alla parrocchia, con il patrocinio del comune di Cislago. L’iniziativa si tiene domenica 3 agosto ed è dedicata a una delle più suggestive tradizioni religiose mariane: la miracolosa nevicata caduta a Roma il 5 agosto del IV secolo, durante il pontificato di papa Liberio. Secondo la tradizione, proprio quella nevicata avrebbe indicato il luogo dove oggi sorge la basilica di Santa Maria Maggiore, prima chiesa in Occidente intitolata al culto della Madonna.

Anche la chiesa di Santa Maria di Cislago custodisce memoria di quel miracolo attraverso due affreschi, uno del 1525 e l’altro del 1618, che raccontano visivamente l’evento.

Il programma della giornata prevede alle 10.30 la celebrazione della messa, seguita dall’inaugurazione della mostra “La Madonna del Parto”. L’esposizione presenta le opere dell’artista saronnese Isa Borroni, offrendo un percorso simbolico tra maternità e sacralità.

Alle 12 sarà servito l’aperitivo e sarà possibile gustare i piatti della tradizione locale grazie allo stand gastronomico, che proporrà trippa da asporto, “peritt” e “brugn”.

Nel pomeriggio spazio alla cultura e alla spiritualità: alle 15 è in programma una visita guidata, mentre alle 17 si terrà il canto dei vespri solenni.

In serata, a partire dalle 20.30, ci sarà la recita del Santo Rosario accompagnata dalle litanie cantate. A chiudere la giornata sarà l’atteso Concerto Candlelight con la pianista Angela Spadaro, in programma alle 21.15, che trasformerà la chiesa in un’atmosfera magica e raccolta, illuminata dalla sola luce delle candele.

Una festa che unisce spiritualità, arte e tradizione popolare, per rinsaldare il legame della comunità di Cislago con una devozione antica ma ancora molto sentita.

