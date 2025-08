Cronaca

GERENZANO – Hanno forzato l’ingresso e provocato seri danni agli arredi e agli impianti della farmacia, prima di fuggire con un bottino ancora in via di quantificazione. Il furto è avvenuto nella notte tra sabato 2 e domenica 3 agosto ai danni della Farmacia comunale di via Primo Maggio. A scoprire quanto accaduto sono stati i responsabili della struttura, che si sono recati immediatamente sul posto insieme al presidente del consiglio di amministrazione della società partecipata che gestisce l’attività.

Il Comune ha diffuso una nota nella mattinata di domenica per informare la cittadinanza su quanto accaduto. “Siamo spiacenti di comunicare che questa notte la Farmacia comunale ha subito un furto con gravi danni ai locali e alle attrezzature” si legge nel messaggio rivolto ai saronnesi.

Un episodio definito dall’amministrazione “vile e inaccettabile”, che colpisce un servizio essenziale per la comunità locale. “Non è solo un attacco a un’attività commerciale – prosegue la nota – ma a tutta la cittadinanza che trova nella Farmacia comunale un presidio di salute e vicinanza”.

Dal Comune fanno sapere che è già in corso la messa in sicurezza dei locali danneggiati e che la riapertura è prevista per lunedì 4 agosto, salvo imprevisti.

Intanto, saranno le forze dell’ordine a ricostruire l’accaduto e a portare avanti le indagini per risalire ai responsabili. Il Comune conclude ringraziando i cittadini “per la comprensione e la collaborazione” in questo momento difficile per uno dei servizi pubblici più importanti del territorio.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09