MOZZATE – Fermato e sequestrato un furgone già sottoposto a sequestro: il conducente rischia il ritiro della patente

Era già stato sequestrato, ma continuava a circolare: è scattato così il nuovo sequestro di un furgone intercettato a Mozzate, che ora rischia la confisca definitiva e la revoca della patente per il conducente. Il mezzo è stato individuato grazie ai portali di lettura targhe recentemente installati sulla Varesina.

A fermare il veicolo è stata la polizia locale di Mozzate, che ha proceduto al sequestro dopo aver appurato che il conducente era anche il custode designato del mezzo in occasione del primo provvedimento. Un comportamento che aggrava la sua posizione e che sarà oggetto di valutazione anche per l’eventuale ritiro della patente.

L’operazione, come confermato dal comando della polizia locale, rappresenta un risultato importante sia per gli agenti che per l’amministrazione comunale, anche perché si inserisce nel contesto più ampio dei controlli potenziati proprio grazie ai nuovi varchi elettronici. Il veicolo è stato posto sotto sequestro con l’apposizione del sigillo ufficiale.

