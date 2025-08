Città

SARONNO – D’ora in avanti, ogni seduta del consiglio comunale di Saronno sarà aperta dall’inno nazionale. La decisione è stata presa all’unanimità durante la riunione dell’altra sera in aula Vanelli, accogliendo la proposta del consigliere indipendente Luca Amadio.

Campionato d’Eccellenza, la composizione dei gironi per la stagione 2025-2026 è stata resa nota nelle scorse ore dal comitato calcistico regionale della Lombardia, con le formazioni della zona che sono state tutte inserite nel gruppo A. Ne fanno parte con Fbc Saronno e Caronnese (che si è appena vista respingere la richiesta di ripescaggio in D) anche altre “corazzate” come la neo-retrocessa ma ambiziosa Arconatese, le quotate Solbiatese, Legnano, Rhodense ed Ardor Lazzate.

Pronti i gironi del campionato di Promozione per la stagione 2025-2026.

Si chiude con una vittoria per il Comune la vicenda legale che ha coinvolto due esercizi pubblici di Lazzate sulla gestione degli spazi all’aperto. Il Tar (Tribunale regionale della Lombardia) ha infatti respinto il ricorso presentato da uno dei locali, confermando la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.

La polizia locale di Ceriano Laghetto a seguito di numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e grazie ai controlli intensificati con le pattuglie serali straordinarie, ha individuato e fermato un minorenne responsabile di pericolose manovre con una motocicletta da cross priva di targa nella zona tra in via Stra Meda e via Campaccio.