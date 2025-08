Misinto

MISINTO – Dibattito acceso durante il Consiglio comunale che si è svolto lo scorso martedì 29 luglio: a far discutere è la mozione del gruppo “Insieme per Misinto” per introdurre una piattaforma streaming per trasmettere in diretta le sedute.

A intervenire sul tema è stato anche il sindaco Matteo Piuri, che ha sottolineato che l’amministrazione ha già previsto l’installazione dello streaming al termine della ristrutturazione del palazzo comunale; in questo modo, il sistema sarà attivato direttamente nella sala consiliare, dove si tengono le riunioni.

La maggioranza ha comunaue respinto la proposta, spiegando di essere rimasta sorpresa dalla sua presentazione. Secondo i consiglieri, lo streaming è uno strumento già diffuso in molte amministrazioni per migliorare la trasparenza e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa, ma in questo caso la proposta era stata inclusa nel programma elettorale della stessa minoranza. Per la maggioranza, questa circostanza avrebbe reso la richiesta un atto “politico” più che funzionale, tanto da apparire in contraddizione con la scelta degli elettori.

