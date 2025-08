Politica

ROMA – “Con il governo Meloni la tendenza al rincaro dei beni fondamentali come quelli alimentari sembra non volersi fermare. Per molte famiglie arrivare a fine mese diventa un’impresa sempre più disperata”. Lo dice Maria Chiara Gadda, vice-presidente del gruppo Iv alla Camera.

“I dati dell’Istat parlano, purtroppo, chiarissimo: i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona sono balzati in un anno del 3,4% e del 2,8 rispetto al mese precedente. Il mitologico carrello tricolore escogitato dal ministro Urso è stato solo un appesantimento burocratico per le imprese, e per le famiglie non è arrivata alcuna misura significativa da parte del governo Meloni. D’altronde, i risultati del governo sulla lotta all’inflazione li avevamo già denunciati attraverso la nostra campagna ‘Giorgia quanto ci costi’. Tra dazi di Trump e caro vita, per famiglie e imprese far fronte alle spese è sempre più dura. Una cosa è certa: per gli italiani il governo Meloni è una iattura”, conclude.

