CASTELSEPRIO – Oggi, domenica 3 agosto, torna l’atteso appuntamento con le “Passeggiate con l’archeologo”, l’iniziativa che permette di scoprire da vicino il patrimonio storico e le ultime novità emerse dagli scavi nel Parco di Castelseprio. A guidare i visitatori sarà come sempre il direttore Luca Polidoro, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra storia, curiosità e le sorprendenti scoperte recentemente rivelate dalle indagini archeologiche.

Sono previste tre sessioni di visita:

Ore 10.30 : prima passeggiata mattutina;

Ore 15 e 16.30: due turni pomeridiani.

Un’occasione unica per conoscere più da vicino i segreti del parco e comprendere il valore delle ultime scoperte archeologiche, raccontate direttamente da chi le ha seguite sul campo.

