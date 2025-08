Città

SARONNO – Dopo il successo della versione elettorale, Il tempo di un caffè con ilSaronno torna con un’edizione speciale dedicata agli assessori e alle assessore della nuova amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Pagani. Una nuova serie di video-interviste per raccontare volti, emozioni, prime sfide e progetti della giunta che ha iniziato il suo mandato poche settimane fa.

Le interviste sono state registrate qualche giorno prima della pubblicazione per permetterci di organizzarle in modo da offrire uno sguardo complessivo sull’avvio dell’esperienza amministrativa. Da lunedì 4 agosto alle 11:50 uscirà un’intervista al giorno pubblicata su ilSaronno e disponibile anche sui canali social della testata.

In un clima informale e senza filtri, gli assessori e le assessore racconteranno le loro prime impressioni, gli impegni già in corso e il modo in cui la città li ha accolti. Ogni intervista si svolge nel tempo di un simbolico caffè, nella cornice del proprio ufficio o in luoghi significativi per la delega assegnata.

Questa edizione speciale nasce anche su stimolo dei lettori, che hanno chiesto, dopo la pubblicazione dell’intervista alla sindaca Ilaria Pagani per il primo mese di attività, di proseguire la rubrica per conoscere meglio i nuovi protagonisti della vita pubblica cittadina. La formula è quella ormai nota: brevi video, domande dirette, parole semplici.

Tutti i video pubblicati saranno disponibili al tag dedicato

👉 https://ilsaronno.it/tag/il-tempo-di-un-caffe-giunta-25/

📣 QUI L’INTERVISTA ALLA SINDACA PAGANI

