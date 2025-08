Cronaca

SARONNO – Due incidenti stradali oggi a Saronno, due ciclisti sono rimasti feriti in distinti episodi avvenuti nella tarda mattinata di oggi, e che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Il più grave è avvenuto attorno alle 12.45 in via Venezia alla periferia nord cittadina: un 55enne è caduto dalla bicicletta, riportando ferite che hanno reso necessario il trasporto – per lesioni e contusioni varie – all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel como. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce rossa di Saronno con un’ambulanza e l’auto-infermieristica, oltre ai carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi del caso.

Poco prima, verso le 12, un altro incidente aveva coinvolto un 54enne in via Milano, sempre per una caduta dalla bici. In questo caso, dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Le autorità stanno verificando le dinamiche dei due episodi, avvenuti a breve distanza di tempo e luogo.



