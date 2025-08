Città

SARONNO – Un grande esempio di solidarietà cittadina sta accompagnando in queste ore l’arrivo di una giovane mamma con quattro figli minori, accolta in città in una situazione di emergenza abitativa. Nei giorni scorsi la famiglia – con due gemelli di 2 anni, un bimbo di 7 e uno di 9 – è stata aiutata dai servizi sociali ma si è anche attivata una rete locale di supporto.

A raccontare l’impegno collettivo sono stati l’assessora ai Giovani e all’Innovazione Lucy Sasso e l’assessore alla Coesione sociale Matteo Fabris, che hanno fatto visita alla donna insieme ai volontari. “Vedere la città fare rete così rapidamente è la conferma che esiste un’Italia capace di solidarietà ed inclusione”, hanno dichiarato, ringraziando pubblicamente tutte le realtà coinvolte.

Dall’associazione Il Gabbiano alla Caritas, da Fiori di Betania alla ditta Pellegrini che fornisce pasti pronti, fino ai residenti del quartiere Matteotti: in tanti si sono mobilitati per offrire sostegno concreto. Sono stati raccolti vestiti per adulti e bambini, pentole e generi di prima necessità. La raccolta è coordinata dall’associazione Il Gabbiano, che invita chiunque voglia contribuire a contattare il profilo Instagram @ilgabbiano_odv.

