Cronaca

SARONNO – Serata movimentata in centro a Saronno, dove si sono verificati due episodi distinti su cui sono in corso accertamenti da parte della polizia locale e dei carabinieri, che stanno valutando anche eventuali collegamenti tra i fatti. Per capire cosa sia successo esattamente sarà necessario attendere la fine delle indagini e magari elementi potranno arrivare anche dalle immagini della videosorveglianza.

Il primo intervento è avvenuto intorno alle 19.30 in piazza Libertà. Una pattuglia della polizia locale, in transito nella zona pedonale, è intervenuta per un alterco tra due uomini di origine nordafricana. All’arrivo degli agenti, uno dei due si è dato alla fuga, mentre l’altro è stato fermato e identificato. Si tratta di una persona con precedenti penali ma senza pendenze. Non ha voluto dare alla vicenda un seguito legale e ha parlato di una generica lite.

Il secondo episodio si è verificato intorno alle 21.30, tra piazza Libertà e via Mazzini. In questo caso sono intervenuti i carabinieri con l’ausilio della polizia locale. Secondo alcune testimonianze dei presenti si sarebbe trattato di una lite con possibile coinvolgimento di un’arma da taglio. Anche se i dettagli non sono stati ufficializzati, la notizia della presenza di un coltello si è rapidamente diffusa.

Entrambi gli episodi sono ora al vaglio delle forze dell’ordine. La polizia locale e i militari della compagnia di Saronno dei carabinieri stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare se esistano connessioni tra le due vicende, avvenute a poca distanza l’una dall’altra e nel giro di poche ore.

