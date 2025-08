Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Raffaele Fagioli in consiglio comunale in merito alla variazione di bilancio.

Ci troviamo oggi a discutere e votare la verifica degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale del bilancio di previsione 2025-2027, documento fondamentale per la vita amministrativa del nostro Comune. Eppure, per comprendere appieno il significato politico di ciò che stiamo facendo oggi, è doveroso fare un passo indietro e raccontare con chiarezza ai cittadini – e anche a noi stessi – da dove arriva questo bilancio.

Il bilancio di previsione 2025-2027, lo ricordo, non è stato approvato da questo Consiglio Comunale, né da un’amministrazione democraticamente eletta. È stato invece predisposto dalla precedente giunta, quella stessa giunta che si è ripresentata alle recenti elezioni cercando di riproporsi alla guida della città… con esiti a dir poco controversi.

Un bilancio, questo, che non fu votato in Consiglio perché quella maggioranza è caduta per mano dei suoi stessi consiglieri, che non hanno ritenuto il bilancio degno di approvazione. E in particolare – ed è questo il punto politicamente più grave – non fu votato nemmeno da chi oggi siede in Giunta come Vicesindaco e Assessore al Bilancio, la stessa persona che oggi è chiamata a difendere un documento che solo pochi mesi fa non volle nemmeno votare. Non è un attacco personale a Mattia Cattaneo, ci mancherebbe. È solo una considerazione politica. Che coerenza è questa? Come può il Vicesindaco, oggi Assessore al Bilancio, giustificare di fronte ai cittadini il fatto che prima ha fatto cadere la sua stessa amministrazione non votando questo bilancio, e oggi si trova a sostenerlo e a portarlo avanti come se nulla fosse?

È una situazione surreale, che conferma quanto andiamo dicendo da tempo: questa nuova amministrazione è solo una continuazione della vecchia, un’amministrazione senza visione, incapace di tenere insieme le sue stesse fila, e che oggi si ritrova a navigare a vista su un bilancio che non è stato frutto di confronto politico, ma solo di gestione commissariale. E veniamo al merito. La relazione sugli equilibri, redatta dai tecnici, certifica la tenuta del bilancio, certo, ma lo fa a costo di un utilizzo sempre più spinto dell’avanzo di amministrazione, che ha raggiunto cifre impressionanti: oltre 21 milioni di euro a consuntivo 2024, di cui più di 10 milioni ancora disponibili.

Non si tratta certo di una buona amministrazione quella che accumula un avanzo di gestione di tale portata. Nel frattempo, la città non vede investimenti significativi, i servizi non migliorano, e le criticità restano tutte sul tavolo: a partire dalla sicurezza. Questo non è il frutto di una buona gestione politico-amministrativa. Questo è il risultato di un Comune che ha vissuto un lungo periodo di paralisi e commissariamento, e che ora viene ripreso in mano dagli stessi soggetti che hanno contribuito a renderlo tale.

Per questi motivi non possiamo che esprimere un giudizio negativo su questo documento. Non per ragioni tecniche – quelle le lasciamo ai dirigenti – ma per responsabilità politiche. La Lega Lombarda non darà il suo voto a un bilancio figlio di un’amministrazione che non ha saputo amministrare, che non ha saputo dialogare nemmeno al proprio interno, e che oggi, con l’aggiunta di qualche nuovo volto, prova goffamente a ripresentarsi come nuova, mentre porta avanti gli stessi atti che essa stessa ha rifiutato pochi mesi fa.