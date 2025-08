Cronaca

VENEGONO INFERIORE – Giornata impegnativa per i soccorsi quella di ieri a Venegono Inferiore, dove in via Fratelli Kennedy, tratto locale della ex Varesina, si sono verificati due distinti incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento di ambulanze e forze dell’ordine.

Il primo episodio è avvenuto alle 9.50: nello scontro tra un’auto e una moto è rimasto ferito un 17enne. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, che ha trasportato il giovane al pronto soccorso dell’ospedale di Varese in codice giallo.

Nel pomeriggio, intorno alle 16.50, un nuovo sinistro ha coinvolto ancora un’auto e una moto lungo lo stesso tratto di strada. In questo caso sono rimaste ferite quattro persone: una donna di 32 anni, una donna di 54 anni, un uomo di 56 anni e un quarto uomo di età non precisata.

Sul posto sono intervenute due ambulanze – della Sos Caronno e della Croce rossa di Saronno – oltre a un mezzo di soccorso avanzato e ai carabinieri della compagnia di Saronno. Tre dei feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Varese in codice giallo, mentre un quarto è stato ricoverato in codice verde.

03082025