Sport

SARONNO – Sono già iniziati, lo scorso venerdì 1 agosto, i campionati italiani di categoria 2025 a Chianciano Terme, in provincia di Siena, che proseguiranno fino al prossimo sabato 9 agosto. Anche gli atleti Rari Nantes Saronno, accompagnati da Leonardo Sanesi, faranno valere tutte le ore passate ad allenarsi, dando il meglio di sé. Per la categoria Ragazzi Riccardo Scarantino gareggerà nei 100 farfalla, mentre Fabrizio Fuscaldo nei 100 dorso.

Per la seconda parte Junior Cadetti e Senior: Tommaso Porcu gareggerà nei 50 rana, 100 rana, 200 rana, 100 farfalla, 200 misti, Giorgia Bertasi nei 100 dorso, 200 dorso , 200 farfalla, Maria Malucchi 100 rana, Elena Moia nei 100 farfalla, 200 farfalla, Claudia Varisco nei 50 farfalla.

