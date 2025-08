Città

SARONNO – “Azione Saronno celebra con orgoglio i suoi primi cinque anni di presenza attiva sul territorio, un periodo caratterizzato da un impegno costante e concreto per la nostra città. In questi anni, Azione si è imposta come una forza politica capace di proporre qualcosa di nuovo e vicina ai cittadini, promuovendo approfondimento e confronto sui temi più urgenti, piuttosto che gridare degli slogan”.

Inizia così la nota condivisa da Azione negli ultimi giorni (la pubblichiamo con un po’ di ritardo di cui ci scusiamo con i lettori e gli interessati).

“Dal 2020, il partito che a Roma è guidato da Carlo Calenda e a Saronno fa riferimento al segretario Francesco Ricca ha contribuito alla costruzione di un dialogo con i saronnesi, proponendo soluzioni pratiche e sostenibili ai problemi della città, dai servizi sociali e educativi al traffico, dai parcheggi al trasporto pubblico.

Il traguardo più significativo è stato senza dubbio il progetto della lista civica “Insieme per Crescere”, promossa da Azione a sostegno della sindaca Ilaria Pagani. La lista ha ottenuto due consiglieri comunali – tra cui proprio Silvio Barosso, fondatore, nel 2020, della sezione locale di Azione e oggi vicepresidente del consiglio comunale – e un assessore, il ricercatore e psicologo Matteo Fabris.

“Siamo molto orgogliosi di questi primi cinque anni” – dichiara Francesco Ricca, segretario cittadino di Azione Saronno. “La nostra città ha un enorme potenziale e con il progetto di “Insieme per Crescere” abbiamo dimostrato che unendo competenze e passione possiamo ottenere risultati concreti e tornare a far crescere Saronno in modo convinto e sostenibile”. Azione Saronno ringrazia tutti i cittadini, i volontari e i sostenitori che hanno reso possibile questo percorso e invita tutta la comunità dei saronnesi a entrare in contatto con il partito attraverso le sue pagine social o scrivendo alla mail [email protected] per continuare a costruire, insieme, il futuro della nostra città.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09