Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina (serie D) ha iniziato, nel weekend, nel migliore dei modi la sua stagione, superando 2-1 l’Inter Primavera nel primo test amichevole dell’anno. Al termine di una gara intensa e ricca di emozioni, le fenici si sono imposte grazie a due autentiche perle realizzate nella ripresa da Ghioldi e Sassi.

Ottimo l’approccio della Varesina già nel primo tempo, quando Costantino si è procurato un calcio di rigore, subendo fallo da Ballo. Dagli undici metri Guri ha trovato però l’opposizione di Taho, così come Baud Banaga poco dopo. Dall’altra parte anche Lorenzi ha risposto presente, respingendo con sicurezza la conclusione di Kukulis.

Nella ripresa è entrato in scena Ghioldi, che con una pennellata sotto l’incrocio ha regalato il vantaggio ai rossoblù, accolto dagli abbracci dei compagni e dagli applausi del pubblico presente. Pochi minuti più tardi è arrivato il raddoppio: Sassi ha approfittato di un errore in impostazione dell’Inter, ha recuperato palla sulla destra e si è presentato davanti al portiere senza sbagliare. Solo nel finale la formazione nerazzurra ha trovato la rete con il colpo di testa di El Mahboubi, ma la giovanissima Varesina in campo ha saputo difendere con ordine e portare a casa la prima soddisfazione della stagione. Una menzione speciale per vedere in campo ragazzi come Ghirardelli, Tassani, Tonella e Sordelli, cresciuti nelle ultime stagioni col settore giovanile.

Il prossimo appuntamento per le fenici è fissato per mercoledì, con il secondo test amichevole contro il Gozzano.

(foto Varesina)

04082025