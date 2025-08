Calcio

SARONNO – È ufficialmente aperta la campagna abbonamenti 2025-2026 dell’Fbc Saronno, che invita i propri tifosi a sostenere la squadra nel prossimo campionato di Eccellenza e a vivere tutte le emozioni direttamente sugli spalti dello stadio Emilio Colombo-Gaetano Gianetti.

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere alla segreteria del club, in via Sampietro 71 a Saronno, dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30. Contattando la segreteria sarà inoltre possibile conoscere nel dettaglio le modulazioni di prezzo e le offerte dedicate ai tifosi.

Per informazioni e prenotazioni si possono utilizzare i seguenti contatti:

Email : [email protected]

Telefono (Responsabile Comunicazione – Lara): 3272037075

Un invito, quello del club, rivolto a tutti i tifosi biancocelesti: “Unisciti a noi per un’altra stagione indimenticabile”.

