Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Quattro cittadini sono stati individuati e multati per abbandono di rifiuti sul territorio comunale. I comportamenti incivili sono stati scoperti grazie all’utilizzo delle fototrappole, alle ispezioni nei sacchi e ai pattugliamenti serali effettuati dal personale preposto.

Le sanzioni, comminate la scorsa settimana, ammontano a 75 euro ciascuna, in base al precedente regolamento. Da oggi, però, chi abbandonerà rifiuti o utilizzerà sacchi non conformi rischia multe ben più salate: le nuove disposizioni prevedono sanzioni a partire da 130 euro, che potranno aumentare in base al cumulo delle trasgressioni accertate.

L’amministrazione comunale rinnova così il proprio impegno nel contrastare l’abbandono illecito di rifiuti, puntando su controlli capillari e un sistema di sanzioni più severo.

(foto archivio; controllo sui rifiuti in tutto il basso varesotto)

04082025