Cronaca

SARONNO – Simulano di gettarsi sotto le auto in corsa, ostacolano il traffico invadendo la carreggiata e si muovono in gruppo tra urla, parolacce e bestemmie. È quanto sta accadendo con sempre maggiore frequenza nella zona tra via Brianza, via Buraschi, via Pastore e via Pio XI, dove un gruppo di minorenni – in sella a bici e monopattini – sta creando preoccupazione tra i residenti.

Il comportamento del gruppo si manifesta soprattutto dalle 17 e nelle ore serali, spiegano i residenti “quando i giovani si aggirano per il quartiere in bici o monopattino senza casco né dispositivi di segnalazione, infrangendo le regole del codice della strada e mettendo a rischio l’incolumità propria e altrui”. Alcuni automobilisti hanno raccontato di essere stati costretti a frenate brusche per evitare i ragazzi che, in modo provocatorio, avrebbero inscenato l’intenzione di attraversare all’improvviso.

Oltre al pericolo per la sicurezza stradale, la situazione sta diventando insostenibile anche dal punto di vista del decoro urbano: i residenti denunciano schiamazzi, urla e atteggiamenti di sfida, che disturbano quotidianamente la quiete della zona.

La polizia locale ha già raccolto diverse segnalazioni da parte dei cittadini e ha avviato controlli specifici, con l’obiettivo di prevenire episodi più gravi e tutelare la sicurezza di tutti, compresi i minori coinvolti.

