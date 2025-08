Città

SARONNO – Ancora momenti concitati nel centro storico di Saronno, dove sabato sera si sono verificati due episodi distinti su cui sono in corso accertamenti da parte della polizia locale e dei carabinieri, che stanno valutando anche eventuali collegamenti tra i fatti. Per capire cosa sia successo esattamente sarà necessario attendere la fine delle indagini e magari elementi potranno arrivare anche dalle immagini della videosorveglianza.

Spaccata a Gerenzano. Hanno forzato l’ingresso e provocato seri danni agli arredi e agli impianti della farmacia, prima di fuggire con un bottino ancora in via di quantificazione. Il furto è avvenuto nella notte tra sabato 2 e domenica 3 agosto ai danni della Farmacia comunale di via Primo Maggio.

Due incidenti stradali ieri a Saronno, due ciclisti sono rimasti feriti in distinti episodi avvenuti nella tarda mattinata, e che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Al Parco dei veterani di Turate: “Qualche giorno fa nel parco di via Cavour è avvenuto un episodio gravissimo: nei bagni pubblici sono stati ritrovati escrementi umani all’interno di un lavandino, tra l’altro danneggiato”. Lo riferisce, stigmatizzando l’accaduto, l’Amministrazione civica turatese.

(foto archivio)

04082025