Lazzate

LAZZATE / LIMBIATE – Oggi giornata movimentata sulle strade della Brianza, con diversi incidenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi tra Lazzate e Limbiate.

Un episodio è avvenuto a Lazzate, in via Vittorio Veneto, attorno alle 18: una 58enne è stata investita mentre era in bicicletta. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago. La donna, in condizioni non gravi, è stata soccorsa in codice giallo. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Seregno per i rilievi.

A Limbiate, si sono registrati due interventi. Il primo alle 17.50 in via Filippo Turati, dove un 15enne in bici è stato investito. Il giovane è stato assistito da un equipaggio della Pubblica assistenza di Padania Soccorso e le sue condizioni sono apparse non gravi. Sempre a Limbiate, alle 12.15 in via Monte Bianco si è verificato uno scontro tra due auto che ha coinvolto tre persone, tra cui una 12enne e un 54enne. Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Le autorità competenti stanno ricostruendo le dinamiche dei tre episodi.

(foto: particolare di una immagine comparsa sui social dell’incidente avvenuto a Lazzate)

04082025