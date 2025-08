Cronaca

LOMAZZO – L’episodio è dei giorni scorsi: un abbandono illecito di rifiuti alimentari nella zona boschiva lungo la Sp 33. Questa volta i 200 chilogrammi di salumi e formaggi scaduti rinvenuti hanno portato gli agenti della polizia locale a un commerciante della bassa comasca, individuato grazie all’analisi delle etichette e al sistema di lettura targhe Ocr.

Convocato in comando, l’uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità, motivando l’azione con la necessità di smaltire prodotti ormai inutilizzabili. È stato deferito alla Procura di Como per violazioni ambientali e sanzionato con 2.500 euro, oltre all’obbligo di bonificare l’area e documentare il corretto smaltimento dei rifiuti.

Le autorità comunali e il comandante della polizia locale, Diego Rubicondo, lo ribadiscono: continueranno le attività di controllo per contrastare comportamenti che minacciano salute pubblica e ambiente.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: una discarica abusiva nei boschi della zona)

04082025