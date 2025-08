Misinto

MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di voto di Nuovi Orizzonti alla mozione di Insieme per Misinto per lo streaming delle sedute del consiglio comunale.

Leggendo il testo della mozione presentata dal gruppo di minoranza “Insieme per Misinto” siamo rimasti sorpresi. Non è prassi comune in politica, seppur in un piccolo paese, apprezzare pubblicamente il programma elettorale proposta dalla controparte. In questo caso il nostro. Infatti, sia nel programma elettorale del 2019 che in quello del 2024, avevamo inserito la proposta oggetto della mozione, ma per mancanza di fondi causata da tutte le situazioni emergenziali affrontate nel primo mandato e la prospettiva di una ristrutturazione del palazzo comunale, era stato rimandato.

Convinti che la programmazione sia tutto, abbiamo anche modificato il regolamento del consiglio comunale, nel 2022 inserendo anche “lo streaming del CC”, all’art. 4 Comma 4 che norma questo tipo di diffusione.

II suddetto regolamento è stato votato favorevolmente da tutta la maggioranza ma l’opposizione di allora si è espressa con voto contrario. Come detto, la proposta oggetto della discussione di stasera è stata programma elettorale delle ultime elezioni con la seguente dicitura: riproposta anche con il “Terminati lavori di ristrutturazione del Palazzo Comunale, potremo finalmente realizzare l’infrastruttura necessaria per attivare il Consiglio comunale in streaming.” Per concludere, quando i lavori di ammodernamento del palazzo comunale saranno finiti, si provvederà anche all’installazione dell’attrezzatura necessaria alla messa in streaming delle adunanze, per dare massima diffusione ai cittadini, come del resto si fa con i canali di social network a disposizione di questa amministrazione da ormai qualche anno.

Possiamo dire, senza paura di essere smentiti, di essere l’amministrazione che più si è spesa per garantire ai nostri concittadini, le più ampie possibilità di informazione e partecipazione alla vita della nostra comunità. Dalla creazione e/o dal potenziamento di tutti i canali social, all’aggiornamento del sito internet del comune alla futura realizzazione anche di un totem informativo, i cittadini di Misinto hanno e avranno sempre la possibilità di essere informati su quanto sta avvenendo o avverrà a Misinto. Alla luce di quanto precisato e per coerenza programmatica, il nostro voto sarà contrario solo ed esclusivamente perché questa mozione è assolutamente fuori luogo e inutile viste le premesse.

(foto archivio)