Volley

SARONNO – Buone notizie per la Pallavolo Saronno: il Comitato Regionale ha pubblicato gli organici dei campionati di Serie C e D, confermando il ripescaggio della formazione under 19 in Serie D.

Un risultato importante per la società, che nella prossima stagione sarà l’unica in Lombardia a disputare contemporaneamente i campionati di Serie B, C e D. “Un traguardo che ci permette di dare continuità al progetto di crescita del settore giovanile maschile – commentano dalla società – e di proporre un livello di campionato adeguato per offrire la migliore collocazione possibile a tutti i nostri atleti”.

La squadra e lo staff si preparano così alla ripresa delle attività in palestra, dopo la pausa estiva.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

04082025