Cronaca

SARONNO – Momenti di apprensione alla periferia nord cittadina, per una caduta dalla bicicletta. L’episodio è avvenuto in zona di Cassina Ferrara, in via Larga alle 11.25: il ciclista, un uomo di 75 anni, è stato immediatamente soccorso.

Sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Misinto, ed è arrivata anche l’auto-infermieristica oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso, non è apparso in pericolo di vita.

I militari dell’Arma hanno avviato tutti gli accertamenti del caso al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

(foto archivio)

04082025