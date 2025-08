Cronaca

SARONNO – Ha riportato solo contusioni lievi il 32enne pakistano rimasto coinvolto in un incidente in via Volonterio. L’uomo, alla guida del proprio ciclomotore, stava effettuando una consegna per un ristorante quando si è scontrato con una Mazda che lo precedeva.

Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio, alle 19. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e una pattuglia della polizia locale.

Il motociclista, pur ferito, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Illeso invece l’automobilista. Gli agenti del comando della polizia locale di Saronno hanno effettuato i rilievi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09