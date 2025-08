Città

SARONNO – Modifica alla viabilità per oggi, lunedì 4 agosto, in via Stampa Soncino a Saronno: la variazione, che si concentra nel tratto comprendente tra via Quattro Novembre e via Marconi, consentirà i lavori per l’allacciamento alla rete idrica. Dunque, percorrendo via Cesati all’intersezione con via Quattro Novembre, si avrà l’obbligo di svolta a destra in direzione di via Milano, eccetto transito locale.

La deviazione sarà in vigore nella giornata odierna a partire dalle 8 e fino alle 18, il tutto al fine di garantire l’esecuzione e la sicurezza dell’intervento. Sarà, in oltre, in vigore il divieto di sosta su entrambi ci civici.

